2020/01/23 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقدت وزارة التربية مع 1239 محاضرا للتدريس في مراكز محو الامية، معلنة اقامة حملة لدمج شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقال مدير تربية الكرخ الثانية التابعة للوزارة قيس الكلابي في بيان اطلعت عليه وكالة صدى ، إن مديريته “وبعد اتمام دراسة مستفيضة بشأن تحويل المحاضرين المجانيين في مراكز محو الامية الى عقود، فقد تعاقدت مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تتعاقد مع 1239 محاضراً للتدريس في مراكز محو الأمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تتعاقد مع 1239 محاضراً للتدريس في مراكز محو الأمية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تتعاقد مع 1239 محاضراً للتدريس في مراكز محو الأمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).