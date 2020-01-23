الاتحاد الدولي للقدم يوافق على استقالة اتحاد الكرة العراقي

2020/01/23 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على الاستقالة الجماعية للاتحاد العراقي لكرة القدم.وأرسل الاتحاد العراقي، استقالته الجماعية يوم أمس الثلاثاء، بعد اتفاقه على تقديمها مع النجم الدولي السابق، عدنان درجال، مقابل تنزل درجال عن جميع القضايا التي رفعها ضد الاتحاد في المحاكم المحلية ومحكمة “كاس”.ومن المقرر ن يرسل “فيفا” نسخة من موافقته على

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