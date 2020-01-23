صالح: الدولة تدفع رواتب نصف مليون عامل يعملون في شركات عاطلة

2020/01/23 | 09:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، عن قيام الدولة بدفع رواتب نصف مليون عامل يعملون في شركات عاطلة، مشيرا إلى 75% من المعامل المملوكة للدولة عاطلة عن العمل.

وقال صالح في خلال ندوة عقدها بيت الحكمة لمناقشة اتفاق اطار التعاون بين العراق والصين وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن “110 بالمئة من موارد البلاد النفطية وغيرها يتم انفاقها لسد النفقات التشغيلية، علما ان المستوى الوظيفي دون المستوى المطلوب، الامر الذي يضع البلد امام محنة لعدم وجود تنمية بالبلاد”.

وأضاف أن “الاتفاقية مع الصين التي تنفذ لمدة 20 عاما لاتشكل سوى اقل من 3 بالمئة من ايرادات النفط لاغراض البرنامج الخاص بالاتفاقية الامر الذي يبلور الهندسة المالية الاقتصادية بالبلد، الى جانب ذلك فانه توجد 172 شركة مملوكة للدولة بمعاملها كافة، لكن منذ العام 2003 يوجد منها 75 بالمئة عاطلة، علما ان الدولة حتى الان تدفع رواتب 500 الف عامل فيها”.

ولفت الى ان “مقدار الدين الداخلي للبلد وصل الى 41 مليار دولار”، منبها على ان “الصين تعد الدولة الاولى بالعالم في تنفيذ المقاولات والعمل بمختلف البيئات والظروف، فضلا عن ان الاتفاقية تعمل باطار برنامج النفط مقابل التنمية وهو امر مهم جدا، مبينا ان معظم المقاولات التي تمت لمدة 15 عاماً كانت اجنبية”.

واكد صالح، ان “الحكومة اعدت حساباً سيادياً يمكنه ان ياخذ من اموال البلد ويودع في الصين بعملة الدولار، وفي حال عدم نجاح الاتفاق فبالامكان فتح مقاولة لمشروع معين مع شركات مختلفة بموجب تلك الاموال، لذا لابد ان تعمل وزارة التخطيط مع جهات محاسبية ذات خبرة على اعداد تقييم للمشاريع وكلفها قبل القيام باي مقاولة لتجنب وجود الوسطاء وقطع دابر اي فساد ما سيشجع المقاولات الاجنبية على الدخول للبلاد، لاسيما مشاريع السكك والطرق الخارجية التي تم اعداد دراسات كثيرة من اجل تفعيلها لكنها باءت بالفشل”.

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