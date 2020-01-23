«عشتار شيراتون» يعلن أرباح 2019

2020/01/23 | 09:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت ادارة شركة فنادق عشتار شيراتون السياحية، عن الارباح المتحقة في العام 2019.

وقال المدير المفوض للفندق عبدالامير الغراوي في مؤتمر صحافي عقده أمس الاربعاء وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الاباح المتحققة خلال 2019 "تصل الى حوالي 2 مليار دينار"، مبينا ان "الارباح المتحققة من النمو وتقليل المصارف العامة".

واضاف: "لدينا خطط مستقبلية للفندق لزيادة الايرادات من منافذ عديدة تشمل ايرادات الغرف وايرادات قاعات المناسبات وقاعات المطاعم"، مشيرا الى "هناك خطة لعام ٢٠٢٠ ونتوقع ان تكون نتائجها جيدة".

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