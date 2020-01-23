محافظ بغداد يعلن قرب افتتاح محطة ماء النهروان بطاقة 2200 م3

2020/01/23 | 09:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، عن قرب افتتاح مشروع محطة ماء النهروان بطاقة 2200 متر مكعب بالساعة بعد انتهاء اعمال صيانته، مؤكدا أنه بصدد استحصال موافقات من وزارة الكهرباء لاستثناء مشاريع المياه من القطع المبرمج.وقال العطا في بيان تلقته وكالة صدى، إن “المحافظة اولت مشاريع الماء اهمية بالغة لمعالجة الشح الحاصل فيها،

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