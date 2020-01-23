‏ماذا يفعل المو…. ساد الإسر… ائيلي في سريع محمد القاسم

2020/01/23 | 09:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الصورة ضباط اسرائيلين بين صفوف المتظاهرين بصفة اعلاميين على انهم يوثقون الاحداث الى الأمم المتحدة لكن بالحقيقةهم العقيد زكريا جوزيف אלוף משנה זכריה יוסף و الرائد فيليب اسحاق ורס”ן […]

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