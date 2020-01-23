بايرن ميونيخ لاينوي شراء كوتينيو

2020/01/23 | 09:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي ألماني، امس الأربعاء، عن عدم وجود نية لدى بايرن ميونخ، لتفعيل بند الشراء النهائي للنجم البرازيلي المعار من برشلونة، فيليب كوتينيو، مقابل 120 مليون يورو.وبحسب صحيفة “بيلد”، فإن إدارة بايرن لم تقتنع بكوتينيو، خاصةً بالنظر إلى المقابل المادي الكبير للصفقة.وأضافت أن مسؤولي النادي، يُتوقع أن يدخلوا في صدام مع نجوم الفريق،

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