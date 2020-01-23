2020/01/23 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/متابعة

لم تكن المباراة الثانية لكيكي سيتيين على الدكة الفنية لفريق برشلونة مطمئنة، حيث فاز الفريق الكاتال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( برشلونة سدد 3 كرات فقط على مرمى إيبيزا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( برشلونة سدد 3 كرات فقط على مرمى إيبيزا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).