برشلونة سدد 3 كرات فقط على مرمى إيبيزا


برشلونة سدد 3 كرات فقط على مرمى إيبيزا
2020/01/23 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/متابعة

لم تكن المباراة الثانية لكيكي سيتيين على الدكة الفنية لفريق برشلونة مطمئنة، حيث فاز الفريق الكاتال...

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