2020/01/23 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
لم تكن المباراة الثانية لكيكي سيتيين على الدكة الفنية لفريق برشلونة مطمئنة، حيث فاز الفريق الكاتال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
برشلونة سدد 3 كرات فقط على مرمى إيبيزا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/متابعة
لم تكن المباراة الثانية لكيكي سيتيين على الدكة الفنية لفريق برشلونة مطمئنة، حيث فاز الفريق الكاتال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
برشلونة سدد 3 كرات فقط على مرمى إيبيزا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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