فقدان طائرة شاركت في إخماد حرائق غابات أستراليا

2020/01/23 | 10:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السلطات الأسترالية ،اليوم الخميس، بأنها فقدت الاتصال بطائرة‭‭ ‬‬كبيرة كانت تكافح حرائق الغابات في مناطق بولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية في جبال الألب.

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