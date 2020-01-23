2020/01/23 | 10:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا في محافظة البصرة اليوم الخميس، بأن الوضع في المحافظة مستقر وطبيعي وأن هناك انسيابية في الدوام الرسمي بالدوائر الحكومية والمدارس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا في البصرة: انسيابية الدوام الرسمي في أغلب الدوائر والمدارس ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا في البصرة: انسيابية الدوام الرسمي في أغلب الدوائر والمدارس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).