2020/01/23 | 10:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.01.23 – قدم 62 نائباً في مجلس النواب العراقي مشروع قانون برفع الحصانة عن القوات الأجنبية، وذلك في وقت استكملت الاستعدادات لتسيير ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (62 توقيعا برلمانيا عراقيا لتشريع قانون رفع حصانة القوات الاجنبية + فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (62 توقيعا برلمانيا عراقيا لتشريع قانون رفع حصانة القوات الاجنبية + فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).