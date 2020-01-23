قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة سياتل الأمريكية

2020/01/23 | 10:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شرطة مدينة سياتل الامريكية، اليوم الخميس، بمقتل شخص على الأقل واصابة ستة اخرون في حادثة إطلاق نار.

وقالت الشرطة، على موقعها في "تويتر" اليوم: "باشرنا التحقيق بعد إصابة ستة أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل"، مضيفة أن المشتبه به لاذ بالفرار من المكان.

من جهتها قالت متحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي في المدينة، إنه تم نقل سبع ضحايا إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.



ولم تقدم تقريرا على الفور عن حالتهم.

في حين ذكرت وسائل إعلام أخرى أن صبيا عمره تسع سنوات من بين المصابين، وأن امرأة (55 عاما) مصابة بجروح خطيرة.

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