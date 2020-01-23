اليابانية تغزو الأسواق بسيارة اقتصادية ورخيصة

2020/01/23 | 10:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة صبحت سيارات on-DO التي أطلقتها الشركة اليابانية Datsun من أكثر السيارات انتشارا في أسواق آسيا وروسيا وبعض بلدان العالم، لمواصفاتها الجيدة وسعرها الرخيص.وبالرغم من سعرها الذي يبدأ من 9 آلاف دولار تقريبا، إلا أن سيارة on-DO الجديدة جاءت بمواصفات تجعل منها سيارة عائلية صغيرة عملية وموثوقة، وحصلت على هيكل أنيق مطور وفق أحدث معايير الأيروديناميكية، مزود بمصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED.وحصلت هذه السيارات على قمرة فيها مقاعد مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة فيها شاشة تعمل باللمس للتحكم بأنظمة المولتيميديا ومشاهد الصور من الكاميرات المثبتة على واجهتيها الأمامية والخلفية.وجاءت on-DO بأنظمة تكييف متطورة، وأنظمة لتسخين المقاعد، ونظام Isofix الخاص بتثبيت مقاعد الأطفال في المقصورة، إضافة لوسادات هوائية للسائق والراكب في المقعد المجاور.ويعمل النموذج الجديد منها بمحركات بسعة 1.2 و1.5 ليتر وعزم 87 و106 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

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