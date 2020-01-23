2020/01/23 | 10:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وسائل اعلام نيوزيلندية، ارتفاع حصيلة ضحايا بركان جزيرة وايت آيلاند الشهر الماضي إلى 20 شخصاً، اليوم الخميس، بعد الإعلان رسمياً عن وفاة اثنين، لم يتم العثور عليهما حتى الآن.

وقالت الشرطة إن الاثنين هما هايدن مارشال-إنمان من نيوزيلندا، ووينونا لانغفورد من أستراليا.

وقال جون تيمز نائب مفوض الشرطة، في بيان، إن "كبير الأطباء الشرعيين حكم بأن وينونا وهايدن توفيا على جزيرة وايت ".

وقالت السلطات إن 18 شخصاً من بين الضحايا العشرين لاقوا حتفهم في نيوزيلندا، في حين لفظ اثنان أنفاسهما الأخيرة في أستراليا.

ولا يزال الناجون، وعددهم 47 شخصاً، معظمهم سياح كانوا على الجزيرة أو قرب البركان عند ثورانه في التاسع من كانون الاول، يخضعون للعلاج في مستشفيات في كلا البلدين، لإصابتهم بحروق شديدة.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن التحقيقات الرسمية في ثوران البركان وتعامل نيوزيلندا معه سوف تستغرق عاماً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة ضحايا بركان نيوزيلندا الى 20 قتيلا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة ضحايا بركان نيوزيلندا الى 20 قتيلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).