هوك: خليفة سليماني سيواجه نفس المصير

2020/01/23 | 10:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، اليوم الخميس، ان خليفة سليماني سيواجه نفس المصير إذا سلك نفس النهج في قتل الامريكيين.

وقال هوك في تصريحات صحفية، إنه "إذا سلك إسماعيل قاآنى نفس مسار قتل الأمريكيين فسوف يواجه نفس المصير"، مؤكدا أن "ترامب أوضح منذ فترة طويلة أن أي هجوم على أمريكيين أو مصالح أمريكية سيواجه برد حاسم".

وبين إن "هذا ليس تهديدا جديدا إذ يقول الرئيس ترامب دائما إنه سيرد دوما بحسم لحماية المصالح الأمريكية".

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