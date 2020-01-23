رؤية نقدية لرواية (مزرعة الحيوانات) لجورج أورويل

2020/01/23 | 10:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مجاهد منعثر منشد جورج أورويل هو الاسم الأدبي المستعار للروائي الإنكليزي (إريك آرثر بلير) ولد في البنجاب بالهند 1903 , وتوفي بمرض السل 1950م في لندن .ناقداً […]

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