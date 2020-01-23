امطار رعدية و تساقط حالوب في المنطقتين الشمالية و الوسطى من البلاد

2020/01/23 | 10:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشفت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، عن تساقط امطار رعدية وتساقط للحالوب مع فرصة لتساقط الثلوج في المنطقتين الشمالية والوسطى من البلاد.وقالت الهيئة في بيان لها تلقت المستقلة ان “الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم غد الجمعة طقس صحو يتحول تدريجياً الى غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً ابتداءاً […]

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