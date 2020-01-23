اسرائيل تبدي العداء وتخطو خطوة

2020/01/23 | 10:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

خسر مزارعون فلسطينيون نحو600 دونم من أراضيهم الزراعية القريبة من السياج الأمني شرق قطاع غزة إثر فتح سلطات الاحتلال الإسرائيلي السدود التي فاضت بمياه الأمطار، إضافة إلى رش مبيدات كيميائية سامة وحارقة .

عبد الكريم حبيبأحد المزارعين المتضررين،حيث دمرت مياه السدود ورش المبيدات 23 دونم...

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