صالح يـــستفز

2020/01/23 | 10:54 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

الاستفزاز، هو أقل ما يمكن أن يوصف به اللقاء الذي جمع الرئيس برهم صالح، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في منتجع دافوس في سويسرا.

سارع صالح إلى استرضاء من تبنى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد قوة القدس في الحرس الثوري الإير...

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