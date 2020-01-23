2020/01/23 | 10:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشير خارطة التنبؤات الجوية، اليوم الخميس، إلى تعرض مناطق واسعة من البلاد، إلى منخفض جوي يرافقه برد شديد وامطار وهطول ثلجي، وقد تصل الحرارة الى تحت الصفر في بعض المناطق، تبدأ من اليوم الخميس وقد تنتهي نهار السبت.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “البرد الحقيقي يبدأ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ يفصل طقس العراق خلال اليومين القادمين بـ”8 نقاط”.. برد شديد وامطار وثلوج لمناطق عديدة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ يفصل طقس العراق خلال اليومين القادمين بـ”8 نقاط”.. برد شديد وامطار وثلوج لمناطق عديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).