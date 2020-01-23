تعرف على أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي اليوم

2020/01/23 | 10:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تنشر ممنصة “يس عراق”، اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي عند الافتتاح اليوم الخميس: افتتاح سعر الصرف ليوم الخميس 23/1/2020 بغداد – بورصة الكفاح – مبالغ كبيرة 121,550 … في الصيرفات – تقريبي يختلف من صيرفة الى اخرى 121,000 122,000 ————————— النجف 121,650 ———— اربيل 121,575 ———- البصرة 121,850 ———- ميسان 121,850 […]

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