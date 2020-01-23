أحمد الخميسي - الرواية - لايت - .. لا صلصة ولا ثوم !

2020/01/23 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الخميسي كنا نعرف الرواية النفسية والتاريخية والاجتماعية وغيرها، إلى أن ظهرت مؤخرا الرواية " لايت"، أي الخفيفةـ على حد قول كاتبة رواية " أبوشنب" أو " أبو شبت" لا أذكر بالدقة.الكاتبة مذيعة وتقدم نفسها كذلك بصفتها " مقدمة حفلات يحضرها السفراء"، يعني حفلات جامدة، مش أي كلام.وقالت الكاتبة إنها انتهت من روايتها في خمسة أيام لا أكثر.وفسرت ذلك بأنه كان لديها بالفعل سيناريو برنامج تلفزيوني فحولته لرواية، وكان ج......

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