الصدر يرفع الاذان إلى “المليونية” بالنشيد الوطني ويدعو النساء للمشاركة: الصلاح للنظام.. والجلاء للغزاة

2020/01/23 | 11:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، المواطنين بكافة اعمارهم رجالا ونساء، للمشاركة في تظاهرة “رفض الاحتلال” المزمع انطلاقها يوم غد الجمعة.وقال الصدر في تغريدة رصدتها “يس عراق”، ان “اذان الوطن قد رفع”، داعيا الرجال والنساء للمشاركة في المليونية المرتقبة.

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