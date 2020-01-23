عمليات البصرة تنفي وجود قطع للطرق المؤدية الى الموانئ العراقية

2020/01/23 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، عن عدم وجود قطع للطرق المؤدية الى الموانئ العراقية.ونقلت وكالة الانباء العراقية عن بيان للقيادة قوله انه “لا صحة لقطع الطرق المؤدية الى الموانئ العراقية”.واضافت ان “جميع الطرق المؤدية الى الموانئ مفتوحة امام حركة سير العجلات”.يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نقلت اخبارا تضمنت قيام متظاهرين […]

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