2020/01/23 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مشرف نادي النفط الرياضي مشتاق كاظم عن نيته بالترشيح في انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم ،التي من المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة ،إذا ما وافقت إدارة النادي على ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشتاق كاظم يلمح بالمشاركة في انتخابات اتحاد الكرة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشتاق كاظم يلمح بالمشاركة في انتخابات اتحاد الكرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).