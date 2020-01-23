عمليات البصرة تنفي قطع الطرق المؤدية إلى الموانئ العراقية

2020/01/23 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، قطع الطرق المؤدية الى الموانئ العراقية.

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