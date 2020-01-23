قتلة “ام جنات” يعيدون الكرّة ويسقطون صبياً.. “سيناريو” القمع الليلي مستمر في البصرة و”الغضب يستعر”

2020/01/23 | 11:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق لليوم الثاني على التوالي، تشهد محافظة البصرة حملات قمع ليلية بحق المتظاهرين، فيما اكدت مصادر سقوط قتيلين على الاقل من المتظاهرين، مساء امس الاربعاء على يد “قوات الصدمة”.وعلى خلفية تكرار حالات القمع، يدور حديث في الاوساط الاحتجاجية البصرية، عن تحذيرات من عودة “ثورة 2018” الغاضبة، في حين اطلق متظاهرو وناشطو البصرة […]

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