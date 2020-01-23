الحرس الايراني “القوات الجوية كانت تتابع الطائرة منذ لحظة إقلاعها وحتى اغتيالها سليماني”

2020/01/23 | 11:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشف الحرس الثوري الإيراني، أن القوات الجوية كانت تتابع الطائرة التي استهدفت قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني قرب مطار بغداد، منذ لحظة إقلاعها وحتى الاغتيال.وقال أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجوية “استخدم العدو لاغتيال قاسم سليماني، مجموعة من المعدات، حيث لم تكن الولايات المتحدة تعلم بعض الأمور التي يمكن أن تتغير في […]

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