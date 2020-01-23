بغداد والرياض تبحثان ملف تقديم المساعدات للنازحين في المدن المتضررة

2020/01/23 | 11:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …بحث سفير جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية، قحطان طه خلف، مع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، سبل تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين في المدن المتضررة في العراق.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، أن “سفير […]

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