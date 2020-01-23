العراق ومليونية طرد الاحتلال الاميركي

2020/01/23 | 11:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم غدٍ الجمعة 24 / كانون الثاني يوم حاسم في تاريخ العراق المعاصر حيث ستنطلق تظاهرات مليونية جماهيرية تطالب بإخراج القواعد والقوات الاميركية والاجنبي...

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