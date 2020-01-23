احتجاجات العراق تدخل يومها الـ115 وسط عنف متصاعد

2020/01/23 | 11:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويحاول المتظاهرون في العاصمة بغداد إغلاق الطرق الرئيسية في محاولة للضغط على النخبة السياسية للاستجابة لمطالبهم بسرعة.

ولا توجد أي مؤشرات على رضوخ النخبة الحاكمة لمطالب المحتجين.

ونجح العشرات من المحتجين في إغلاق طرق رئيسية بالجنوب تربط المحافظات بعضها بعضاً.



وشاهد صحفيون المئات من الحافلات متكدسة على الطرقات السريعة.

ووقعت أعمال قتل بقنابل الغاز المسيل للدموع وبالذخيرة الحية في بغداد ومدن أخرى في الجنوب، حسبما أفاد ناشطون ووسائل إعلام محلية.

ودعت الأمم المتحدة لتجنب العنف والسماح للمتظاهرين للتعبير عن آرائهم.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة له بمنتدى دافوس يوم أمس، إن "خارجين عن القانون" يقفون خلف أعمال قتل المتظاهرين.

وقُتل نحو 500 متظاهر وأصيب الآلاف بجروح مختلفة منذ اندلاع المظاهرات التي تعد الأكبر والأطول منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

ويقول مسؤولون، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والمتحدث باسم مقتدى الصدر، إن أوامر قتل المتظاهرين تصدر من مسؤولين في الحكومة.





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