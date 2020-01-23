الرئيس الروسي يصل إلى تل أبيب

2020/01/23 | 11:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى تل أبيب للمشاركة في "منتدى الهولوكوست العالمي الخامس"، الذي سيعقد اليوم في القدس.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن بوتين سيزور ليس فقط إسرائيل، بل وفلسطين أيضا.

وفي نفس السياق قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن مدة زيارة بوتين إلى إسرائيل وفلسطين تقلصت إلى يوم واحد، بسبب مسائل تشكيل الحكومة الروسية.

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