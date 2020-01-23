استقرار أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي

2020/01/23 | 11:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تنشر "الغد برس" اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي عند الافتتاح اليوم الخميس:

افتتح سعر الصرف ليوم الخميس 23/1/2020

بورصة الكفاح

121,550

في الصيرفات – تقريبي يختلف من صيرفة الى اخرى

اسعار البيع 121,000

اسعار الشراء 122,000

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اربيل

121,575

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البصرة

121,850

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