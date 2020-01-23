القضاء الاعلى: البعض يطلب منا القيام بمهام ليست من اختصاصنا ويجب عدم اطلاق هذه التصريحات

2020/01/23 | 11:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد مجلس القضاء الاعلى، الخميس، ان البعض يطلب منة القيام بمهام ليست من اختصاصه، فيما دعا الى عدم اطلاق التصريحات التي لا تستند الى الواقع.وقال رئيس المجلس فائق زيدان في كلمة له بمناسبة الذكرى الثالثة لاستقلاله التام "يوم القضاء العراقي"،"اننا ماضون في طريق البناء والتطوير سواء على مستوى الأبنية أم على مستوى تطوير علمية القضاة والكوادر الوظيفية"، مبينا ان "اهم التحديات التي يواجهها القضاء عدم معرفة البعض بالدور المرسوم للقضاء بموجب الدستور والقانون".واضاف ان "البعض يطلب من القضاء القيام بمهام ليست من اختصاصه انما من اختصاص السلطات الاخرى"، لافتا الى ان "سوء الفهم والترويج بخصوص عمل القضاء يؤدي الى ضعف ثقة المواطن بالقضاء ومؤدى ذلك هدم اهم مؤسسة من مؤسسات الدولة".ودعا زيدان الى "تعزيز ثقة المواطن بالقضاء والقانون عبر احترام مبادئ الدستور التي تؤكد على استقلاله"، موضحا ان "القضاء مستمر بتأدية المهام الموكلة اليه بكل أمانة وإخلاص".واكد "اننا حريصون على حماية حقوق الدولة والمواطن ومكافحة جرائم الفساد والارهاب بوتيرة متصاعدة".

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