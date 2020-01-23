النزاهة تصدر تقرير حول مشروع ماء الرشيد وتشخص المشاكل المرافقة له

2020/01/23 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أفصحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، عن تقريرها بخصوص مشروع إعادة تأهيل وتوسيع ماء الرشيد، مبينة أن كلفة المشروع تتجاوز (76,000,000,000) مليار دينار.وأكدت الدائرة، في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى أمانة بغداد ووزارة التخطيط ، على “أهمية استمرار وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ استكمال المشروع؛ لما له من […]

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