الصدر يبشر العراقيين بعراق مستقل يحكمه الصالحون

2020/01/23 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، في تغريدة له ان ساعة الاستقلال والسيادة دقت، فيما خاطب العراقيين بالقول “ابشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون”.وقال الصدر في تغريدة له تابعتها المستقلة ، “قد رفع أذان الوطن: موطني موطني الكمال والفناء في رباك في رباك، الصلاح للنظام ..والجلاء للغزاة الغزاة کي اراك کي اراك […]

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