بالصور .. حادثة غريبة جدا ومؤلمة لــــ سمكة

2020/01/23 | 11:25 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كان الفتى الإندونيسي، محمد إيدول، يمارس الصيد مع والده عندما باغته شيء لم يتوقعه: سمكة إبرة قفزت من المياه وطعنته في رقبته

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم، بأن الحادثة وقعت قبل أيام قبالة سواحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية

وأصيب محمد بجروح خطيرة، تطلب...

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