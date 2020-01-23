الصدر بـ لقب

2020/01/23 | 11:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نشر زعيم التيار الصدري تغريدة في حسابه الشخصي على تويتر نادى بها من اسماهم "عشاق الوطن" لكي يلبون دعوة مليونيته بالتظاهر ضدالتواجد الامريكي الامريكي من العراق .

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مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 23, 2020

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