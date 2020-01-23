شاهد: “مقبرة دراجات” على متن القوارب.. حملة سنوية لانتشال الاف العجلات الغارقة في هولندا

2020/01/23 | 11:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ينضم الهولنديون سنويا، حملة لانتشال الاف الدراجات الهوائية الساقطة في القنوات المائية بمدينة امستردام.

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