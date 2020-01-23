عالية نصيف: الكهرباء تعين شخص عليه مؤشرات كثيرة وكيلاً للوزارة

2020/01/23 | 11:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت النائبة عالية نصيف الجهات الرقابية للتدخل وإيقاف ما وصفته “بيع المناصب” في وزارة الكهرباء، مبينة انه تم تعيين شخص “عليه مؤشرات كثيرة” وكيلاً للوزارة لشؤون الانتاج (وكالة).وقالت نصيف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم :” بعد انتهاء مهام أحد حيتان الفساد (أ .ح.ط) وإحالته الى التقاعد لبلوغه السن القانونية، […]

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