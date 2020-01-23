مقتدى الصدر يبشر بعراق مستقل يحكمه الصالحون . تغريدة

2020/01/23 | 11:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، في تغريدة له ان ساعة الاستقلال والسيادة دقت، فيما خاطب العراقيين بالقول “ابشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون”.وقال الصدر في تغريدة له تابعتها المستقلة اليوم الخميس ، “قد رفع أذان الوطن: موطني موطني الكمال والفناء في رباك في رباك، الصلاح للنظام ..والجلاء للغزاة الغزاة کي اراك […]

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