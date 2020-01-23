براين هوك يؤكد ان خليفة قاسم سليماني سيواجه مصيره اذا قتل أمريكيين

2020/01/23 | 11:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اكد المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، إن خليفة قاسم سليماني سيواجه “مصير الجنرال الإيراني سليماني نفسه”، إذا قتل أمريكيين.وأضاف هوك، على هامش أعمال “المنتدى الاقتصادي العالمي”، إن مقتل القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي استهدفته واشنطن بعملية عسكرية في بغداد قبل أسابيع “يخلق فراغا لن يتمكن النظام الإيراني من ملئه”.[…]

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