الكربولي: رئيس الجمهورية تكلم بلسان الدولة والحماقات لا تحل الازمات

2020/01/23 | 11:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- أكد رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، ان الحماقات لا تحل الازمات، مبيناً ان رئيس الجمهورية برهم صالح، تكلم بلسان رجل الدولة في دافوس السويسرية.وقال الكربولي في تغريدة على موقع”تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، “بلسان رجل الدولة تكلم رئيس الجمهورية في دافوس..الخطاب المأزوم لا يحل الأزمات بل الكلمة الحكيمة […]

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