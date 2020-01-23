2020/01/23 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

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المتظاهرون يغلقون التقاطع التجاري وسط البصرة بالكامل

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، الموقف الامني داخل مدينة بعقوبة وضواحيها.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "بعقوبة لم تشهد حتى اللحظة اي تظاه

بغداد اليوم-متابعة

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، حالة الطقس في البلاد، مشيراً الى سقوط ثلوج في محافظتي دهوك واربيل مساء اليوم، إضافة الى أن هطول الامطار في محافظات الشمال كافة والانبار وأجزاء من محافظة صلاح الدين.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، إطلاق اسم ’’الشهيد ابو مهدي المهندس’’ على ثانوية للمتميزين في الكاظمية.

ونقل الموقع الرسمي للحشد، أن "مديرية الكرخ الثالثة التابعة لوزارة ال

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