نصيف تم تعين شخص عليه مؤشرات كثيرة وكيلاً لوزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج وكالة

2020/01/23 | 11:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشف النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، إنه تم تعيين شخص “عليه مؤشرات كثيرة” وكيلاً لوزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج وكالة، مشيرةً إلى أن هذا الملف سيحال إلى هيئة النزاهة.و قالت نصيف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أنه “بعد انتهاء مهام أحد حيتان الفساد (أ .ح.ط) وإحالته الى التقاعد لبلوغه السن القانونية، أرسلت […]

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