رئيس مجلس القضاء: حريصون على مكافحة الفساد والارهاب بوتيرة متصاعدة

2020/01/23 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد رئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، أن القضاء بكافة مؤسساته حريص على حماية حقوق الدولة والمواطن ومكافحة الفساد والإرهاب بوتيرة متصاعدة.وقال زيدان في كلمة بمناسبة يوم القضاء العراقي ، الذكرى الثالثة لاستقلال القضاء التام تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، بحضور رؤساء الأجهزة القضائية ونخبة من القضاة وأعضاء الادعاء العام، إن “البعض […]

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