انقرة تستيقظ على زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر

2020/01/23 | 11:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…استيقظت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، على زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر ونقلت صحيفة سوزجو التركية عن إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية في بيان، إن الزلزال وقع في منطقة أقيورت.وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 13 كيلو مترا تحت سطح الأرض.وأشارت الإدارة إلى أن المعلومات الأولية الواردة إليها، لا تشير إلى وقوع […]

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