حزب الدعوة ينعى احد قياديي الحشد الشعبي

2020/01/23 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نعى حزب الدعوة الاسلامية (الفريق عبد الكريم خضر الغزي) احد قياديي الحشد الشعبي، في بيان اصدره اليوم.واشار البيان الى ان الغزي (ابو جاسم الناصري) هو قائد قوات الشهيد الصدر الأول و آمر اللواء ٢٥ في الحشد الشعبي.وذكر انه “رحل الى بارئه في مشفاه بلبنان، إثر مرض عضال، بعد حياة جهادية حافلة بالعطاء […]

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