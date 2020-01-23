الرئيس صالح يبحث مع الرزاز علاقات العراق والأردن والأوضاع في المنطقة

2020/01/23 | 11:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ونقل بيان رئاسي عن صالح تاكيده على تطلع العراق لبناء علاقات حسنة مع جواره العربي والإقليمي، مشدداً على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والابتعاد عن سياسة المحاور وتصفية الحسابات.

وجرى، خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بها اضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

“ساحات التحرير”

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