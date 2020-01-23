هوك يُهدّد “قاآني”: «إن سارَ على نهجِه فَمصيرُه كما سُليماني».

2020/01/23 | 11:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق بعد مقتل قائد #فيلق_القدس السابق #قاسم_سليماني في #بغداد بداية العام الحالي، أتى #المرشد_الإيراني #علي_خامنئي بـ نائب فيلق القدس سابقاً #إسماعيل_قاآني إلى المنصب خلفاً لسُليماني.المُرشد الإيراني، كان […]

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